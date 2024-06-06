Скорее всего, освобождение от НДФЛ по давности владения долей участия в российском ООО будет доступно только налоговым резидентам РФ

Это актуально, если у вас есть доля в российском ООО, вы планируете переехать и думаете о продаже доли в обществе.

Вчера в Госдуму был внесен законопроект № 639663-8 с изменениями в обе части НК и отдельные законодательные акты. Об этом мы сообщали здесь. На 49-й странице есть положение про ужесточение правил освобождения от НДФЛ при продаже доли в ООО.

По общему правилу доходы человека от продажи доли в российском ООО облагаются российским НДФЛ. Но иногда такие доходы не облагаются НДФЛ. Так бывает, если владеть долей в ООО достаточно долго. Про это написано в п. 17.2 ст. 217 НК.

Там написано, что не облагаются НДФЛ доходы, получаемые от продажи долей участия в уставном капитале российских ООО, при условии, что на дату продажи таких долей участия они непрерывно принадлежали налогоплательщику более 5 лет.Что через 5 лет учредитель может выйти из ООО без НДФЛ, мы писали здесь.

Если же срок владения долей менее 5 лет, доход от продажи доли облагается НДФЛ.

Прямо сейчас возможность применения такого освобождения не обусловливается наличием у человека статуса налогового резидента РФ. Про это говорил Минфин, например, в своем письме от 13.09.2022 № 03-04-06/88777.

Это значит, если вы владеете долей более 5 лет, уехали из России и уже потеряли статус налогового резидента РФ по итогам 2024 года, продали в 2024 году долю в ООО, то вам не надо платить НДФЛ в отношении таких доходов.

Но законопроект вносит изменения в п. 17.2 ст. 217 НК. Планируется, что возможность не платить НДФЛ при продаже доли в ООО будет доступна только налоговым резидентам РФ.

Исходя из текста законопроекта, который еще не прошел процедуру внесения поправок, если у вас есть доля в российском ООО, которой владеете больше 5 лет, большую часть года вы живете за рубежом, не планируете возвращаться и думаете о продаже этой доли, стоит задуматься о продаже доли в 2024 году, чем в 2025-м.