Как упрощенцы будут учитывать входящий НДС, который нельзя брать на вычет

С 2025 года бизнес на УСН станет плательщиком НДС, но без права на вычет. Поэтому входящий НДС надо будет учитывать в расходах.

Такая норма заложена в правительственном законопроекте, который внесен в Госдуму.

В обновленной ст. 170 НК сказано, что входящий НДС упрощенцы не включают в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг и ОС, а учитывают в составе расходов.

Речь идет об УСН с объектом «доходы минус расходы», когда реализация облагается по ставкам 5% и 7%.

Про ставки 5% и 7% при УСН мы рассказывали тут.

Сейчас входящий НДС у упрощенцев – это тоже отдельный вид расхода, но при покупке товаров его по сути включают в их стоимость и списывают только по мере их продажи (письмо Минфина от 23.12.2016 № 03-11-11/77461).

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