Как упрощенцы будут учитывать входящий НДС, который нельзя брать на вычет

Такая норма заложена в правительственном законопроекте, который внесен в Госдуму.
В обновленной ст. 170 НК сказано, что входящий НДС упрощенцы не включают в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг и ОС, а учитывают в составе расходов.
Речь идет об УСН с объектом «доходы минус расходы», когда реализация облагается по ставкам 5% и 7%.
Про ставки 5% и 7% при УСН мы рассказывали тут.
Сейчас входящий НДС у упрощенцев – это тоже отдельный вид расхода, но при покупке товаров его по сути включают в их стоимость и списывают только по мере их продажи (письмо Минфина от 23.12.2016 № 03-11-11/77461).
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Комментарии6
А те кто без расходов? Опять в пролете?
Эти-то выдумщики еще толком ничего не знают, а уже курс появился!
ок. а как тем, кто на УСН д-р, но без НДС. Им куда пихать входящий - в стоимость товаров или сразу в расходы? Проект я смотрела, но этот момент там как-то не раскрыт
почитала еще раз. Если буквально, выходит, что им надо в стоимость товаров. Но тогда выходит веселье. УСН без НДС включил НДС в стоимость товаров, потом слетаешь на НДС 5%, по новым товарам НДС сразу включаешь в расходы, а тот старый входящий НДС так и висит в стоимости старых товаров