Бизнес на УСН может выбрать НДС вместо освобождения от него

Ставка будет 5% без права на вычет.
Но эта ставка действует, только пока доход не превысит 250 млн рублей. Лимит дохода будет ежегодно индексироваться.
Когда доход будет выше, ставка НДС уже 7% без права на вычет. Такая ставка будет, пока доход не превысит 450 млн рублей.
О выборе ставки надо подать заявление до 20-го числа месяца, следующего за кварталом, с которого применяется ставка.
От своего решения нельзя отказаться в течение 12 кварталов. Кроме случаев, когда право на выбранную ставку будет утрачено.
Такая норма заложена в законопроекте, который правительство внесло в Госдуму.
Как освободиться от НДС при УСН, мы рассказывали тут.
Комментарии1
12 кварталов? или месяцев?