Бизнес на УСН может выбрать НДС вместо освобождения от него

Компании и ИП на УСН с доходами ниже 60 млн рублей не будут платить НДС, если освободятся от него. Но можно не использовать право на освобождение, а платить НДС.

Ставка будет 5% без права на вычет.

Но эта ставка действует, только пока доход не превысит 250 млн рублей. Лимит дохода будет ежегодно индексироваться.

Когда доход будет выше, ставка НДС уже 7% без права на вычет. Такая ставка будет, пока доход не превысит 450 млн рублей.

О выборе ставки надо подать заявление до 20-го числа месяца, следующего за кварталом, с которого применяется ставка.

От своего решения нельзя отказаться в течение 12 кварталов. Кроме случаев, когда право на выбранную ставку будет утрачено.

Такая норма заложена в законопроекте, который правительство внесло в Госдуму.

Как освободиться от НДС при УСН, мы рассказывали тут.