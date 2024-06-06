Владельцы автомобилей получат больше выгоды по транспортному налогу

Депутаты хотят, чтобы получатели льгот могли воспользоваться своим правом уменьшить транспортный налог, даже если мощность двигателя их авто превышает установленную.

В Госдуму внесли законопроект, который позволит получателям льгот уменьшать налоговую базу по транспортному налогу на количество лошадиных сил в пределах установленной льготы.

Сейчас если мощность двигателя автомобиля превышает установленное региональными законами количество лошадиных сил для получения льготы, владелец обязан платить транспортный налог в полном размере. Это хотят изменить и дать возможность автовладельцам уменьшать облагаемую налогом базу.

«Предлагаемый подход позволит льготным категориям граждан выбирать наиболее подходящие под свои нужды транспортные средства, не утрачивая при этом право на налоговую льготу, а, напротив, сохраняя возможность, как минимум, уменьшить размер транспортного налога на сумму предоставленной им льготы», — сказано в пояснительной записке.

Регионы самостоятельно устанавливаю максимально возможную мощность двигателя для освобождения от уплаты транспортного налога. Например, в Свердловской области — до 200 лошадиных сил, в Воронежской — до 150 л/с, в Белгородской — до 130 л/с, а в Курской области — до 100 л/с.