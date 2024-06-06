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Коллекторы

Коллекторы готовы простить больше половины долгов за их быстрое погашение

Чтобы снизить сроки полного возращения долгов, получить больше клиентов и выиграть конкурентную борьбу, коллекторские агентства готовы дать должникам скидку в 56%.

Профессиональные коллекторские агентства стали чаще предлагать должникам дисконт в размере 56% от суммы задолженности в обмен на быстрое погашение остатка. Средний размер скидки стал рекордным показателем за всю историю наблюдений.

В первой половине 2024 года средняя сумма долга, с которой работают коллекторы до суда, составила 154 000 рублей. Специалисты по взысканию готовы уступить должникам 87 тыс. рублей. В 2023 году коллекторы за быстрое погашение долга были готовы простить примерно 45% от суммы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Рост популярности дисконтирования мы связываем со стабилизацией платежеспособности населения, ростом доходов и желанием той части клиентов, которая готова решить вопрос долга досудебно, урегулировать задолженность быстро и с наибольшей для себя выгодой», — сказал управляющий директор «Первого клиентского бюро» (ПКБ) Павел Михмель.

В начале 2024 года дисконтирование как способ досудебного урегулирования долгов применяли в 76% случаев. За кредитными каникулами обращаются только 19% должников, а на снижение платежа стороны приходится не больше 5% долгов.

Коллекторы идут навстречу должникам по нескольким причинам. Первая — они надеются повысить процент клиентов, которые согласны урегулировать задолженность со вторичным кредитором. Вторая — коллекторским агентствам нужно выигрывать конкуренцию у других участников рынка. Например, у «раздолжнителей», которые обещают полное прощение долгов. Третья — дисконтирование позволяет снизить сроки полного возвращения долга.

По данным НАПКА, при использовании досудебного урегулирования клиенты выходят на полное погашение долга в течение трех лет.

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