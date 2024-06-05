📌 Что будет с НДС на УСН: таблица

Доход от 250 до 450 млн руб.

Доход от 60 до 250 млн руб.

Да, если сдать уведомление об освобождении от НДС

Без НДС и без права на вычет

Да, если сдать заявление о выборе ставки 5%

Да, если не сдавать уведомление об освобождении от НДС и сдать заявление о выборе ставки 5%

НДС 5% без права на вычет

Да, если сдать заявление о выборе ставки 7%

НДС 7% без права на вычет

НДС 20% с правом на вычет

Да, если не сдавать уведомление об освобождении от НДС и не сдавать заявление о выборе ставки 5%

Да, если не сдавать заявление о выборе ставки 5%