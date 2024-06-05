📌 Что будет с НДС на УСН: таблица

Законопроект с такими поправками в НК внесен в Госдуму.
Смотрите в нашей таблице, какая ставка НДС будет у упрощенцев.
Доход до 60 млн руб.
Доход от 60 до 250 млн руб.
Доход от 250 до 450 млн руб.
Без НДС и без права на вычет
Да, если сдать уведомление об освобождении от НДС
—
—
НДС 5% без права на вычет
Да, если не сдавать уведомление об освобождении от НДС и сдать заявление о выборе ставки 5%
Да, если сдать заявление о выборе ставки 5%
—
НДС 7% без права на вычет
—
—
Да, если сдать заявление о выборе ставки 7%
НДС 20% с правом на вычет
Да, если не сдавать уведомление об освобождении от НДС и не сдавать заявление о выборе ставки 5%
Да, если не сдавать заявление о выборе ставки 5%
Да, если не сдавать заявление о выборе ставки 7%
Про освобождение от НДС на УСН читайте тут.
Комментарии8
То есть, в начале я подаю уведомление об освобождении от НДС. Потом, в месяце, когда мои доходы превысят 60 млн, я должна буду подать ещё уведомление о выборе 5% НДС. Если вдруг превысят 250 млн., подаю ещё одно уведомление о выборе ставки 7% НДС. На следующий год теже самые уведомления. А вот зачем весь этот кардеболет? Почему нельзя было просто поднять ставку по УСН на 10% с доходов, и скажем, 18% с расходов? Зачем все так усложнять.
ну а штраф за не сдачу уведомления сам себя не заплатит. его же тоже надо предусмотреть.
чем всё сложнее и запутаннее, там больше простор для применения различных санкций и введения в заблуждение налогоплательщиков.
А не торопимся мы это обсуждать?
Законопроект только внесен в думу, может там что поправят? Нет? Так оставят?
Что-то сомневаюсь, что правки будут полезными) Но и обсуждать сейчас это всё я не готова, потому что вопросов и так было слишком много, а после попытки изучения законопроекта стало еще больше(((
А правильно ли будет и дальше называть УСН именно Упрощённой системой налогообложения?
Скорее всего придётся поменять на ЗСН - Заковыристая система налогообложения)))