Семья с двумя детьми не платит НДФЛ с продажи квартиры, если купила новую больше или дороже

Для семей с двумя и более детьми действует льгота при продаже жилья – при определенных условиях не будет НДФЛ при любом сроке владения.

Условия, в частности, такие:

в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;

площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой.

Кадастровую стоимость определяют так:

на 1 января года, в котором зарегистрирована сделка купли-продажи;

на дату постановки на учет в ЕГРН — если недвижимость образована в текущем году.

Если же кадастровую стоимость невозможно определить, проверяют только условие по площади.

Таким образом, достаточно выполнение хотя бы одного из этих двух условий – превышение новой квартиры над старой либо по кадастровой стоимости, либо по общей площади.

При отсутствии кадастровой стоимости квартиры в ЕГРН сравнение идет только в части общей площади.

Такой вывод делает ФНС в письме от 23.05.2024 № БС-4-11/5798@.

Нюансы освобождения от НДФЛ дохода от продажи квартир семьями с двумя детьми мы разбирали тут.