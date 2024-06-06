Семья с двумя детьми не платит НДФЛ с продажи квартиры, если купила новую больше или дороже

Условия, в частности, такие:
в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;
площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой.
Кадастровую стоимость определяют так:
на 1 января года, в котором зарегистрирована сделка купли-продажи;
на дату постановки на учет в ЕГРН — если недвижимость образована в текущем году.
Если же кадастровую стоимость невозможно определить, проверяют только условие по площади.
Таким образом, достаточно выполнение хотя бы одного из этих двух условий – превышение новой квартиры над старой либо по кадастровой стоимости, либо по общей площади.
При отсутствии кадастровой стоимости квартиры в ЕГРН сравнение идет только в части общей площади.
Такой вывод делает ФНС в письме от 23.05.2024 № БС-4-11/5798@.
Нюансы освобождения от НДФЛ дохода от продажи квартир семьями с двумя детьми мы разбирали тут.
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