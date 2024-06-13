При продаже товаров с полной предоплатой нужно формировать два чека ККТ. Но иногда не обязательно

При дистанционных способах продажи товаров — когда момент оплаты товара и его отправка происходят в разное время — нужно формировать два чека ККТ. Это следует из норм закона № 54-ФЗ.

Чеки будут такие:

с признаком способа расчета «Предоплата 100%» (при внесении полной суммы за покупку) и способом оплаты «безналичными» – при поступлении денег;

с признаком способа «Полный расчет» и способом оплаты «Зачет аванса» – при отгрузке товара.

Такое разъяснение дает эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, отвечая на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации».

Между тем есть разъяснения ФНС, что при интернет-торговле на УСН достаточно одного кассового чека с признаком способа расчета «полный расчет» (в момент получения оплаты), если покупатель на это согласен.

Формировать потом еще кассовый чек в момент отгрузки товаров не надо — письмо ФНС от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@.

То есть можно обойтись одним чеком на полный расчет при соблюдении одновременно условий:

признание доходов кассовым методом;

есть согласие покупателя.

Условие о согласии покупателя, можно, например, включить в оферту.