₽ Заказать рекламу
Онлайн-кассы

При продаже товаров с полной предоплатой нужно формировать два чека ККТ. Но иногда не обязательно

При дистанционных способах продажи товаров — когда момент оплаты товара и его отправка происходят в разное время — нужно формировать два чека ККТ. Это следует из норм закона № 54-ФЗ.

Чеки будут такие:

  • с признаком способа расчета «Предоплата 100%» (при внесении полной суммы за покупку) и способом оплаты «безналичными» – при поступлении денег;

  • с признаком способа «Полный расчет» и способом оплаты «Зачет аванса» – при отгрузке товара.

Такое разъяснение дает эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, отвечая на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации».

Между тем есть разъяснения ФНС, что при интернет-торговле на УСН достаточно одного кассового чека с признаком способа расчета «полный расчет» (в момент получения оплаты), если покупатель на это согласен.

Формировать потом еще кассовый чек в момент отгрузки товаров не надо — письмо ФНС от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@.

То есть можно обойтись одним чеком на полный расчет при соблюдении одновременно условий:

  • признание доходов кассовым методом;

  • есть согласие покупателя.

Условие о согласии покупателя, можно, например, включить в оферту.

Начать дискуссию

Наталья Горячая
Налоговые изменения 2025

Упрощенка плюс НДС равно справедливость

Продолжаем читать проект закона, который вводит для упрощенцев обязанность платить НДС. Ибо одного раза мало. И двух, судя по комментариям, — тоже.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Импорт

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника
Бесплатно с Персонифицированные сведения

Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс

В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.

Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Уведомление по ЕНП

Уведомления, которые нужно сдать в июне 2024 года

УФНС напоминают о том, какие отчеты они ждут от бухгалтеров в июне 2024 года.

Уведомления, которые нужно сдать в июне 2024 года
УК РФ

По двум экономическим преступлениям повысили пороги ущерба

Профильный комитет Совета Федерации поддержал изменения в УК, направленные на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства и либерализацию уголовной ответственности за экономические преступления.

Кадровый учет

Трудовой договор по совместительству: образец 2024 года

В данной статье мы расскажем, нужно ли составлять трудовой договор с совместителем и как правильно заполнить контракт. Также вы сможете скачать примеры договоров с совместителями, разработанные сотрудниками сайта «Время Бухгалтера».

Трудовой договор по совместительству: образец 2024 года

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Инвестиции

Центробанк: налог на прибыль должен стимулировать инвестиции

Эльвира Набиуллина считает, что государству стоит давать льготы и субсидии не только компаниям, которые берут кредиты, но и тем, кто привлекает средства с помощью инструментов фондового рынка.

Кадровый учет

Как отдыхаем в июне 2024 года и можно ли отказаться от работы в праздники

В июне россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя из-за Дня России. Следующий некалендарный выходной для всей страны будет только в ноябре. Рассказываем, сколько в итоге получается рабочих дней, в каких регионах будут дополнительные выходные и какие правила по оплате работы в такие дни.

Как отдыхаем в июне 2024 года и можно ли отказаться от работы в праздники
Ведение бизнеса

10 роковых ошибок при создании бизнес-плана

Перед отправлением в путь бывалые путешественники тщательно прорабатывают маршрут, думают о том, что может понадобиться в дороге и где удобнее остановиться на ночлег, пытаются предусмотреть и предупредить различного рода сложности. Бизнес — тоже своего рода путешествие, в котором предприниматель ежедневно сталкивается с новыми вызовами, трудностями, а порой и опасностями.

10 роковых ошибок при создании бизнес-плана
Декретный отпуск

Минтруд пообещал увеличение декретных выплат

По словам главы Минтруда Антона Котякова, в 2025 году будет еще одно увеличение максимальных размеров декретных выплат.

2
Дробление бизнеса

За дробленку амнистируют только тех, кто консолидирует бизнес

В законопроекте № 639663-8 с донастройкой налоговой системы определили основные правила проведения амнистии за дробление бизнеса.

За дробленку амнистируют только тех, кто консолидирует бизнес
Малый и средний бизнес

Прошел Всероссийский правовой предпринимательский диктант: итоги

Участники правового предпринимательского диктанта успешно ответили на практические вопросы тестов. Организаторы специально включили задания, с которыми сталкивается бизнес ежедневно.

3

Разборы законов

1 316
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоги, взносы, пошлины

Если человек перестал быть ИП, с него все равно взыщут налоговые долги по бизнесу

Взыскание налоговой недоимки с ИП идет по одним нормам НК, с простого физлица – по другим. Но в любом случае ИП – это и есть физлицо, и он отвечает по своим долгам всем своим имуществом.

Банки

Сбер сделал платежные стикеры из натурального дерева

Стикеры выполнены из шпона натурального дуба и пахнут деревом. Их можно приклеить на мобильный телефон и бесконтактно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах.

2
Управление персоналом

Цифра дня. Про кадровый голод

Более чем вдвое увеличилось число вакансий в категории «Без опыта, студенты» весной 2024 года по всей России по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Цифра дня. Про кадровый голод
Онлайн-кассы

При продаже товаров с полной предоплатой нужно формировать два чека ККТ. Но иногда не обязательно

При дистанционных способах продажи товаров — когда момент оплаты товара и его отправка происходят в разное время — нужно формировать два чека ККТ. Это следует из норм закона № 54-ФЗ.

Клерк
УСН

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН на страховые взносы

С прошлого года поменялись правила уменьшения налога по ПСН и УСН «доходы» на фиксированные взносы. По взносам ИП на УСН «доходы минус расходы» и взносам за работников правила прежние, но с поправкой на ЕНС.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
Клерк
Финансовый анализ

Как повысить прибыльность бизнеса с помощью юнит-экономики

Юнит-экономика — это важнейшая концепция, которую должен понять любой владелец бизнеса, предприниматель или инвестор. Она обеспечивает всестороннее понимание финансового состояния компании и помогает принимать обоснованные решения.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Моё дело
РСВ

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

С начала 2024 года расчёт по страховым взносам сдают по новой форме. ФНС уже дважды обновила контрольные соотношения, по которым нужно проверять, правильно ли заполнен отчёт. Рассказываем, что изменилось, и каким нормам следовать.

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

Интересные материалы

Самозанятые

💄 Самозанятые могут торговать своей косметикой с декларацией о соответствии

Не могут применять НПД лица, которые продают товары, подлежащие маркировке, и те, кто перепродает товары. За исключением используемых ими для личных и домашних нужд.