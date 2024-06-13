При продаже товаров с полной предоплатой нужно формировать два чека ККТ. Но иногда не обязательно

Чеки будут такие:
с признаком способа расчета «Предоплата 100%» (при внесении полной суммы за покупку) и способом оплаты «безналичными» – при поступлении денег;
с признаком способа «Полный расчет» и способом оплаты «Зачет аванса» – при отгрузке товара.
Такое разъяснение дает эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, отвечая на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации».
Между тем есть разъяснения ФНС, что при интернет-торговле на УСН достаточно одного кассового чека с признаком способа расчета «полный расчет» (в момент получения оплаты), если покупатель на это согласен.
Формировать потом еще кассовый чек в момент отгрузки товаров не надо — письмо ФНС от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@.
То есть можно обойтись одним чеком на полный расчет при соблюдении одновременно условий:
признание доходов кассовым методом;
есть согласие покупателя.
Условие о согласии покупателя, можно, например, включить в оферту.
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