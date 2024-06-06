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Несчастные случаи на производстве

Пострадавшим на производстве не придется ждать страховые выплаты при затянувшемся расследовании

Минюст зарегистрировал изменения, которые Минтруд внес в Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования.

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты от 25.04.2024 № 237н, работодатели будут оформлять акт по новой форме Н-1С для направления его страховщику, если завершить расследование в установленные сроки невозможно в связи с необходимостью:

  • дополнительной проверки;

  • получения медицинских и других заключений;

  • рассмотрения обстоятельств в экспертных организациях, органах дознания и следствия или в суде.

При оформлении акта Н-1С расследование будет продолжаться. Если инцидент не связан с производством, такой акт не оформляют.

Составлять и утверждать новый акт работодатель должен по письменному единогласному решению комиссии или инспектора труда (если он проводит расследование сам). Оно должно быть согласовано с руководителем трудовой инспекции.

После установления причин несчастного случая, допустивших нарушение требований охраны труда, выработки предложений по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждения аналогичных случаев будет оформлять окончательный акт по привычной форме Н-1.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2028.

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