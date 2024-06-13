🍠 Не ждите, что работодатель оплатит вам время обеда

Разъяснение дает Минтруд в письме от 30.05.2024 № 14-6/ООГ-3327.
Дело в том, что время обеденного перерыва не включается в рабочее время и не оплачивается.
На отдых отводится от 30 минут до 2 часов.
Вместе с тем на некоторых работах предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно по условиям производства. В таком случае пообедать можно в рабочее время.
Ранее Минтруд объяснял, что нельзя работать 8 часов без обеда.
Мы проводили опрос о продолжительности обеденного перерыва. Как выяснилось, в основном у наших читателей обед длится 1 час. На втором месте вариант «сколько я захочу, столько он и длится»
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