🍠 Не ждите, что работодатель оплатит вам время обеда

Люди находятся на работе 9 часов, а платят им только за 8. Это законно.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 30.05.2024 № 14-6/ООГ-3327.

Дело в том, что время обеденного перерыва не включается в рабочее время и не оплачивается.

На отдых отводится от 30 минут до 2 часов.

Вместе с тем на некоторых работах предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно по условиям производства. В таком случае пообедать можно в рабочее время.

Ранее Минтруд объяснял, что нельзя работать 8 часов без обеда.

Мы проводили опрос о продолжительности обеденного перерыва. Как выяснилось, в основном у наших читателей обед длится 1 час. На втором месте вариант «сколько я захочу, столько он и длится»

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