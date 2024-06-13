На освоение земельного участка в законе наконец-то пропишут срок: какой

Документ определяет срок для освоения земельных участков в населенных пунктах, а также садовых и огородных земельных участков — 3 года.

«Мы предлагаем на уровне акта Правительства Российской Федерации установить конкретные признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах. Аналогичное решение по землям сельскохозяйственного назначения было принято ещё в 2020 году. Это, во-первых, защитит собственников земельных участков от произвольных оценок со стороны проверяющих, поскольку будет однозначно понятно, используется земельный участок или нет. Во-вторых, это также инструмент воздействия на тех лиц, которые давно потеряли интерес к своей земле, она не работает на страну и на экономику. К сожалению, в населенных пунктах мы видим имеющие собственников пустыри, депрессивные бывшие производственные территории, разрушенные гаражные постройки и т. д. Основная наша задача – вернуть собственника на свою землю, чтобы он ее использовал либо передал другому лицу, которому это будет интересно», — сказал глава Росреестра Олег Скуфинский.

Сейчас термин «освоение земельного участка» упоминается в земельном и гражданском законодательстве. Но не установлено, сколько именно времени нужно на освоение и что подразумевается под освоением. Это порождает большое количество вопросов и проблем на практике.

Законопроект дает разумный трехлетний срок добросовестным людям для подготовки к строительству. Например, когда участок непригоден для строительства — заболочен, захламлен, имеет сложный рельеф, отсутствуют коммуникации т. д. С другой стороны, он отвадит профессиональных перекупщиков земли. Решится и вопрос о заброшенных земельных участках.

Росреестром не предлагает ввести новый вид наказания или повысить штрафы. За неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества административная ответственность была установлена еще в 2005 и 2015 годах ст. 8.8 КоАП. И он не предлагает новые основания для изъятия земельных участков.