Донастройка налоговой системы принесет бухгалтерам больше работы

Теперь придется считать НДС для бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения. С проблемой можно справиться, если подготовиться к ее решению заранее!

В Госдуму внесли законопроект с донастройкой налоговой системы. Основные поправки в НК включают три блока:

масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ — вместо нынешних двух появляется пять градаций;

повышение налога на прибыль с 20% до 25%;

с 2025 года плательщики УСН с доходом больше 60 млн руб. станут плательщиками НДС.

Бухгалтерам придется считать НДС, который теперь введут для бизнеса на УСН. Gридется работать со счетами-фактурами, вести книги продаж и покупок, составлять декларации, вести раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС операциям, а также присылать в ФНС уведомления об освобождении в начале налогового периода и по истечении каждых 12 периодов.

Все налогоплательщики в шоке от грядущих в 2025 году изменений. Налоговая реформа затронет практически все налоги: кардинально изменят НДФЛ, налог на прибыль, НДС, УСН.

Что входит в изменения, как они отразятся на налогоплательщиках и, главное, как подготовиться. Узнайте на вебинаре «Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН».

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На вебинаре разберем:

Налоговая реформа: основные направления.

НДФЛ: прогрессивная шкала.

УСН и НДС: новые правила работы.

Налог на прибыль.

Региональные и местные налоги: расширение списка.

Налоговая амнистия.

Изменения: как работать в новых условиях?

Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

Ждем вас на вебинаре 13 июня в 15:00 мск!