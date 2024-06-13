Донастройка налоговой системы принесет бухгалтерам больше работы

В Госдуму внесли законопроект с донастройкой налоговой системы. Основные поправки в НК включают три блока:
масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ — вместо нынешних двух появляется пять градаций;
повышение налога на прибыль с 20% до 25%;
с 2025 года плательщики УСН с доходом больше 60 млн руб. станут плательщиками НДС.
Бухгалтерам придется считать НДС, который теперь введут для бизнеса на УСН. Gридется работать со счетами-фактурами, вести книги продаж и покупок, составлять декларации, вести раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС операциям, а также присылать в ФНС уведомления об освобождении в начале налогового периода и по истечении каждых 12 периодов.
Все налогоплательщики в шоке от грядущих в 2025 году изменений. Налоговая реформа затронет практически все налоги: кардинально изменят НДФЛ, налог на прибыль, НДС, УСН.
Что входит в изменения, как они отразятся на налогоплательщиках и, главное, как подготовиться. Узнайте на вебинаре «Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН».
На вебинаре разберем:
Налоговая реформа: основные направления.
НДФЛ: прогрессивная шкала.
УСН и НДС: новые правила работы.
Налог на прибыль.
Региональные и местные налоги: расширение списка.
Налоговая амнистия.
Изменения: как работать в новых условиях?
Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.
Ждем вас на вебинаре 13 июня в 15:00 мск!
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