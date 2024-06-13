Минфин: донастройка УСН создаст условия для масштабирования малого бизнеса

При подготовке законопроекта о донастройке режима УСН авторы нашли баланс между интересами бизнеса и ФНС.

Замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе ПМЭФ-2024 объяснил, чем руководствовался Минфин при донастройке режима УСН.

Перед министерством стояли две задачи, которые конфликтовали между собой. Организация «Опора России» просила индексировать лимиты по выручке и основным средствам, чтобы создать плавные условия для перехода бизнеса с УСН на общую систему налогообложения.

При этом ФНС неоднократно заявляла о том, что крупный бизнес применяет незаконное дробление, чтобы платить налоги по тарифам, созданным для МСП.

«Предложенная донастойка режима УСН позволяет решить обе эти задачи — создать условия для субъектов МСП масштабировать свой бизнес и одновременно пресечь применение схем дробления бизнеса, которые искажают конкурентное поле», — сказал Сазанов.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому компании и ИП на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в год получат статус плательщика НДС. Бизнес может самостоятельно выбрать, как именно платить налог:

общий режим — ставка НДС 20% (или 10% — для отдельных видов товаров) с возможностью применять вычеты;

ставка 5% при доходах до 250 млн рублей в год и ставка 7% при доходах в диапазоне 250–450 млн в год, но без права на вычеты.

Ранее мы писали про заявление министра финансов, что законопроект с налоговыми поправками не изменится ко второму чтению.