Если за 9 месяцев прошлого года был убыток, в 1 квартале не надо платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль

Если в ней был убыток, то авансов на 1 квартал не будет, даже если потом в годовой декларации отражена прибыль.
Разъяснение по этому вопросу дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
При убытке за 9 месяцев сумма ежемесячных авансов на 4 квартал и, соответственно, на 1 квартал получалась отрицательной. То есть авансов нет.
Поэтому платить авансовые платежи компания начинает во 2 квартале, если в декларации за 1 квартал – прибыль.
Как в декларации по налогу на прибыль за полугодие отразить ежемесячные авансы, мы рассказывали тут.
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