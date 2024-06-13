Если за 9 месяцев прошлого года был убыток, в 1 квартале не надо платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль

Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 квартал текущего года начисляют по декларации за 9 месяцев прошлого года.

Если в ней был убыток, то авансов на 1 квартал не будет, даже если потом в годовой декларации отражена прибыль.

Разъяснение по этому вопросу дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

При убытке за 9 месяцев сумма ежемесячных авансов на 4 квартал и, соответственно, на 1 квартал получалась отрицательной. То есть авансов нет.

Поэтому платить авансовые платежи компания начинает во 2 квартале, если в декларации за 1 квартал – прибыль.

Как в декларации по налогу на прибыль за полугодие отразить ежемесячные авансы, мы рассказывали тут.

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