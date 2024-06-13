Путин поручил поддержать IT-компании

Российские IT-компании будут применять пониженную ставку по налогу на прибыль до 2030 года.

Президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2024 объявил, что у IT-компаний до 2030 года будет пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5%.

«Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль. Также установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний», — сказал Путин.

Кроме того, президент поручил проработать и другие меры поддержки для IT-компаний, в том числе путем госзакупок у стартапов.