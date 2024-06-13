Юбилейная выплата председателю и главбуху СНТ облагается взносами и идет в РСВ

У председателя и главбуха садового товарищества – трудовые отношения с этим СНТ. Выплата этим сотрудникам к юбилейной дате облагается страховыми взносами.
Такой вывод делает Минфин в письме от 28.03.2024 № 03-15-05/27887.
Что касается председателя ревизионной комиссии СНТ, то он по факту оказывает услуги по договору ГПХ, а значит тоже является застрахованным лицом, считает Минфин.
С выплаты председателю ревизионной комиссии СНТ также надо платить страховые взносы и включить ее в РСВ и ПСФЛ.
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