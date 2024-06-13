Юбилейная выплата председателю и главбуху СНТ облагается взносами и идет в РСВ

Все выплаты в пользу работника – как зависящие от результатов труда, так и имеющие стимулирующий или социальный характер (матпомощь, выплаты к юбилейным датам и др.) — облагаются страховыми взносами.

У председателя и главбуха садового товарищества – трудовые отношения с этим СНТ. Выплата этим сотрудникам к юбилейной дате облагается страховыми взносами.

Такой вывод делает Минфин в письме от 28.03.2024 № 03-15-05/27887.

Что касается председателя ревизионной комиссии СНТ, то он по факту оказывает услуги по договору ГПХ, а значит тоже является застрахованным лицом, считает Минфин.

С выплаты председателю ревизионной комиссии СНТ также надо платить страховые взносы и включить ее в РСВ и ПСФЛ.