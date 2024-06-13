₽ Заказать рекламу
Налог на имущество организаций

Налоговики формируют сообщение на имущественные налоги бизнеса по данным из Росреестра

У ФНС нет полномочия самостоятельно отнесить недвижимое имущество, учтенное в ЕГРН, к определенному виду.

Об этом говорится в письме ФНС от 04.06.2024 № БС-4-21/6217@.

Налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости, в частности, облагается такая недвижимость: жилые помещения, многоквартирные дома, объекты незавершенного строительства.

Данные налоговики берут из Росреестра. В ЕГРН, в частности, включают сведения о таких видах объектов: земельный участок, здание, сооружение, помещение, машино-место, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, предприятие как имущественный комплекс, иной вид.

ФНС при составлении сообщений на имущественные налоги берет сведения о виде объекта и его кадастровой стоимости из Росреестра — по данным ЕГРН.

Сами налоговики не могут относить объект недвижимости к тому или иному виду. Как он зарегистрирован в ЕГРН, так и будет для целей налогообложения.

Кстати, на днях ФНС завершили отправку сообщений об исчисленных суммах имущественных налогов юрлиц за 2023 год.

Подготовьтесь к сдаче квартальной отчетности в июле на онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

После обучения вы будете сдавать сложные отчеты по ОСНО без ошибок, а бухгалтер, который мастерски работает с отчетностью, ценится на рынке труда выше!

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 15 990 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» на 72 ак. часа. Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!

Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
10

Начать дискуссию

Маркировка товаров

С 1 сентября стартует обязательная маркировка новых товарных групп

Минпромторг сообщил, что с 1 сентября 2024 года в России поэтапно вводится цифровая маркировка пяти новых товарных категорий: растительных масел, кормов для животных, ветеринарных препаратов, отдельных видов консервов и безалкогольного пива.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Отпуска

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза

Лето началось, а значит началась сезонная «головная боль» бухгалтеров и кадровиков — оформление отпусков. Вот наша нескучная викторина, в которой вы можете проверить свои знания. Вопросы несложные, но иногда с подвохом. Будьте внимательны!

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза
11
Бухгалтерский учет

Дебиторскую задолженность считают по цене из договора или по аналогии

Доходы коммерческих организаций отражают в бухучете по правилам ПБУ 9/99.

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Имущественный вычет

Минфин: имущественный вычет по НДФЛ положен не всем физлицам

Если россиянин работает в РФ в российской компании, платит НДФЛ, но не является налоговым резидентом России, он не может получить имущественный налоговый вычет.

2
Наталья Горячая
Банки

Шесть причин для отказа в открытии счета компании или ИП

Фантазировать о том, почему компании или ИП отказали в открытии счета, можно долго. Однако есть шесть самых распространенных причин, по которым банки отказывают потенциальному клиенту в открытии счета.

ОСАГО

Выплаты по европротоколу хотят увеличить в два раза

Водители, которым не удалось договориться на месте ДТП или сделать фотографии повреждений для оформлений европротокола, смогут получить компенсацию от страховщиков в пределах 200 000 рублей. Пока что максимальный размер выплат составляет 100 тысяч.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Модульбанк
Система быстрых платежей

СБП для бизнеса: как можно сэкономить на приеме оплаты

Бизнес постоянно ищет пути — как оптимизировать расходы и повысить эффективность финансовых операций. Одна из статей затрат для предпринимателей — это расходы на прием оплаты. Но благодаря СБП бизнес может существенно сэкономить на приеме платежей от физлиц по сравнению с традиционными тарифами на эквайринг.

СБП для бизнеса: как можно сэкономить на приеме оплаты
Судебная практика по налоговым спорам

Решение ВС: сумму доначисленного налога можно рассчитать на основе показаний свидетелей

Если налогоплательщик не обеспечил учет своих доходов и расходов, ФНС имеет право определить сумму к уплате расчетным путем, а также использовать для доказательства получения дохода любую доступную информацию.

Налог на имущество организаций

Налоговики формируют сообщение на имущественные налоги бизнеса по данным из Росреестра

У ФНС нет полномочия самостоятельно отнесить недвижимое имущество, учтенное в ЕГРН, к определенному виду.

Кредитование

Продлен отбор инвестпроектов для получения льготных кредитов

Минпромторг продлил до 1 сентября 2024 года прием заявок на включение инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, в механизм кластерной инвестиционной платформы (КИП).

Налоговые изменения 2025

Налоговая амнистия не затронет уголовные дела

Если в отношении бизнеса уже открыто уголовное дело или административное производство, то такие предприниматели не получат налоговую амнистию.

2
Smart Engines
Кадровый учет

Как ИИ может ускорить найм сотрудников, не подвергая их данные угрозе

Число утечек персональных данных в России все время растет: новости об очередных инцидентах выходят так часто, что уже перестают вызывать удивление. Чаще всего жертвами утечек становятся клиенты компаний. Но иногда под ударом оказываются и их сотрудники. Такие случаи уже происходили. 

Как ИИ может ускорить найм сотрудников, не подвергая их данные угрозе

Разборы законов

1 320
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Узнай звезду! Бухгалтер, оторвись от работы, разгрузи мозги

Сегодня вторник, но завтра выходной, значит — практически пятница. Давайте на 10 минут дадим себе отдохнуть и поиграем. Перезагрузка тоже важна.

Иллюстрация: Nataliya Vaitkevich/pexels
12
Экспорт

С 18 июня стартует отбор заявок на компенсацию затрат на транспортировку продукции за рубеж

Соответствующее объявление об отборе заявок размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Как сохранить здоровье почек? Рассказывает бухгалтерам ИИ и нефролог

Отвечают нефролог DocMed Наталия Закураева и — внезапно — искусственный интеллект.

Бухгалтерский учет

Сервитут нельзя учитывать как аренду по ФСБУ 25/2018 и как НМА по ФСБУ 14/2022

Земельный участок или здание может быть обременено сервитутом – правом ограниченного пользования, за которое взимается плата. Как проводить это в бухучете – непонятно. Это не аренда и не НМА.

НДФЛ

📌 Какие доходы в 2025 году будут облагаться только по ставкам 13% и 15%: таблица с перечнем налоговых баз

В 2025 году шкала НДФЛ будет более многоступенчатой: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Но для некоторых доходов будет другая шкала.

Бизнес легко
ЭДО

Кому нужна машиночитаемая доверенность в 2024 году: как оформить

Бизнес активно использует электронный документооборот, чтобы оптимизировать свою работу. Машиночитаемые доверенности — это неотъемлемая часть ЭДО, которая по-прежнему вызывает массу вопросов у предпринимателей. Отвечаем на самые частые из них.

Кому нужна машиночитаемая доверенность в 2024 году: как оформить

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Людмила Решетникова
Штрафы ГИБДД

Какие штрафы ГИБДД можно оплачивать со скидкой в 2024 году. Часть 1

В материале немного расскажу о том, какие штрафы можно оплатить со скидкой 50%.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Интересные материалы

УСН

Кто на УСН и по какой ставке будет платить НДС с 2025 года: таблица

Если в январе 2025 года при УСН сдать уведомление об освобождении от НДС, то НДС при УСН не будет с начала 2025 года. Если не сдать, автоматически будет НДС 20%.