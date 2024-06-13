Налоговики формируют сообщение на имущественные налоги бизнеса по данным из Росреестра

У ФНС нет полномочия самостоятельно отнесить недвижимое имущество, учтенное в ЕГРН, к определенному виду.

Об этом говорится в письме ФНС от 04.06.2024 № БС-4-21/6217@.

Налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости, в частности, облагается такая недвижимость: жилые помещения, многоквартирные дома, объекты незавершенного строительства.

Данные налоговики берут из Росреестра. В ЕГРН, в частности, включают сведения о таких видах объектов: земельный участок, здание, сооружение, помещение, машино-место, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, предприятие как имущественный комплекс, иной вид.

ФНС при составлении сообщений на имущественные налоги берет сведения о виде объекта и его кадастровой стоимости из Росреестра — по данным ЕГРН.

Сами налоговики не могут относить объект недвижимости к тому или иному виду. Как он зарегистрирован в ЕГРН, так и будет для целей налогообложения.

Кстати, на днях ФНС завершили отправку сообщений об исчисленных суммах имущественных налогов юрлиц за 2023 год.

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