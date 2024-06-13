Когда налоговая оптимизация станет дроблением и вызовет вопросы ФНС

Налоговая обратит внимание на компанию, у которой выручка растет быстрее, чем налоговые обязательства.

ФНС выделяет 17 признаков дробления бизнеса — они указаны в письме ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@. Чтобы компанию обвинили в искусственном дроблении, не обязательно наличие всех признаков. Достаточно только подходить по 2-3 параметрам.

К основным признакам относятся:

Дробление одного бизнеса происходит между несколькими лицами, применяющими специальные режимы налогообложения для предприятий малого и среднего бизнеса. Если компания разделена на несколько юрлиц с общей системой налогообложения, ФНС не обращает внимание на это, поскольку такое разделение не влияет на общую сумму уплаты в бюджет.

Применение схемы дробления бизнеса оказало влияние на условия и экономические результаты всех участников, в том числе на их налоговые обязательства, которые уменьшились или не изменились при расширении деятельности. Чтобы это установить, инспекторы сравнивают результаты в отчетности и декларациях. Если выручка существенно растет больше, чем сумма уплаченных налогов, это будет признаком незаконного дробления.

Налогоплательщик, его участники и должностные лица осуществляют фактическое управление деятельностью и приобретают выгоду от использования схемы дробления. ФНС устанавливает бенефициара на основании налоговой проверки, свидетельских показаний сотрудников и контрагентов, а также с помощью отслеживания платежей.

Например, компания может переводить средства в адрес физлица без назначения платежа или же оплачивать услуги, которые нужны определенному лицу. Например, директору оплачивают строительство коттеджа. По этим косвенным данным ФНС может выйти на выгодоприобретателя.

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