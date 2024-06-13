Для освобождения от НДС на УСН в 2025 году важен доход за 2024 год

Для получения на упрощенной системе налогообложения льготы по НДС на 2025 год имеет значение доход за 2024 год. А для сохранения этой льготы важен доход за 2025 год.

По законопроекту, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, все упрощенцы с 2025 года по умолчанию становятся плательщиками НДС.

Чтобы освободиться от НДС по ст. 145 НК, надо до 20-го числа месяца, с которого планируется работать без НДС, подать уведомление. Форму уведомления утвердит ФНС.

Претендовать на эту льготу в 2025 году (с любого месяца) могут компании и ИП, которые:

перешли на УСН с 2025 года;

применяли УСН в 2024 году и доход за 2024 год – менее 60 млн рублей.

Отказаться от этой льготы после подачи уведомления нельзя. Перейти на уплату НДС при УСН после освобождения придется, если доход за 2025 год превысит 60 млн.

Таким образом, нужно соблюдать лимит доходов за 2 года:

60 млн руб. за 2024 год – чтобы освободиться от НДС в 2025 году;

60 млн руб. за 2025 год – чтобы сохранить право на освобождение в 2025 году.

Кто на УСН и по какой ставке будет платить НДС с 2025 года, смотрите в нашей таблице.

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