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Бухгалтерский аутсорсинг

Какие операции бухгалтеров на аутсорсе попадают под 115-ФЗ

Если оказываете бухгалтерские услуги на аутсорсе, вам необходимо знать все о законе 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга.

Все привыкли что 115-ФЗ – закон для банков. Однако в нем есть перечень операций, которые позволяют отнести бухгалтерскую фирму к субъектам закона.

Росфинмониторинг (РФМ) разъяснил что «обеспечение деятельности» – это в том числе бухучет и сдача отчетности. А значит, все бухгалтерские фирмы автоматически попадают по 115-ФЗ.

Этот закон распространяется на:

  • сделки с недвижимостью;

  • управление деньгами, имуществом и банковскими счетами клиента;

  • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности;

  • куплю-продажу организаций и управление ими.

Все фирмы, ИП, самозанятые, которые ведут бухгалтерский бизнес, должны выполнять требования 115-ФЗ. Даже несмотря на то, что соблюдать антиотмывочное законодательство нужно тем бухгалтерам, которые работают с юрлицами, требования также должны исполняться и в отношении физлиц и ИП. Иначе в суде будет сложно доказать избирательный подход.

Узнайте больше о том, как работать с 115-ФЗ и личным кабинетом Росфинмониторинга. Приходите на вебинар 20 июня в 11:00 мск!

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На вебинаре расскажем:

  • Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.

  • Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге: порядок и требования.

  • Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.

  • Про Правила внутреннего контроля и отчеты.

  • Методы контроля со стороны Росфинмониторинга за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

  • Ответственность за неисполнение требований.

  • Актуальная арбитражная практика.

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