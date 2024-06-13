Какие операции бухгалтеров на аутсорсе попадают под 115-ФЗ

Все привыкли что 115-ФЗ – закон для банков. Однако в нем есть перечень операций, которые позволяют отнести бухгалтерскую фирму к субъектам закона.
Росфинмониторинг (РФМ) разъяснил что «обеспечение деятельности» – это в том числе бухучет и сдача отчетности. А значит, все бухгалтерские фирмы автоматически попадают по 115-ФЗ.
Этот закон распространяется на:
сделки с недвижимостью;
управление деньгами, имуществом и банковскими счетами клиента;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности;
куплю-продажу организаций и управление ими.
Все фирмы, ИП, самозанятые, которые ведут бухгалтерский бизнес, должны выполнять требования 115-ФЗ. Даже несмотря на то, что соблюдать антиотмывочное законодательство нужно тем бухгалтерам, которые работают с юрлицами, требования также должны исполняться и в отношении физлиц и ИП. Иначе в суде будет сложно доказать избирательный подход.
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На вебинаре расскажем:
Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.
Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге: порядок и требования.
Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.
Про Правила внутреннего контроля и отчеты.
Методы контроля со стороны Росфинмониторинга за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
Ответственность за неисполнение требований.
Актуальная арбитражная практика.
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