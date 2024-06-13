Какие операции бухгалтеров на аутсорсе попадают под 115-ФЗ

Если оказываете бухгалтерские услуги на аутсорсе, вам необходимо знать все о законе 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга.

Все привыкли что 115-ФЗ – закон для банков. Однако в нем есть перечень операций, которые позволяют отнести бухгалтерскую фирму к субъектам закона.

Росфинмониторинг (РФМ) разъяснил что «обеспечение деятельности» – это в том числе бухучет и сдача отчетности. А значит, все бухгалтерские фирмы автоматически попадают по 115-ФЗ.

Этот закон распространяется на:

сделки с недвижимостью;

управление деньгами, имуществом и банковскими счетами клиента;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности;

куплю-продажу организаций и управление ими.

Все фирмы, ИП, самозанятые, которые ведут бухгалтерский бизнес, должны выполнять требования 115-ФЗ. Даже несмотря на то, что соблюдать антиотмывочное законодательство нужно тем бухгалтерам, которые работают с юрлицами, требования также должны исполняться и в отношении физлиц и ИП. Иначе в суде будет сложно доказать избирательный подход.

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На вебинаре расскажем:

Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.

Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге: порядок и требования.

Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.

Про Правила внутреннего контроля и отчеты.

Методы контроля со стороны Росфинмониторинга за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Ответственность за неисполнение требований.

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