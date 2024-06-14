Информационные услуги белорусской компании не облагаются НДС в России

Если белорусская компания оказывает услуги российской, то для целей НДС надо ориентироваться по приложение № 18 (протокол) к договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

Услуги по предоставлению в электронном виде информации о прибытии и перегрузке контейнеров с платформы колеи 1 435 мм на платформу колеи 1 520 мм там не поименованы.

Поэтом местом реализации будет страна исполнителя – то есть Беларусь. А раз так, по этой сделке НДС в России платить не надо.

Такое разъяснения дает Минфин в письме от 15.04.2024 № 03-07-13/1/34711.

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