Банки будут информировать клиентов о рисках по антиотмывочному законодательству

Проверка операций по 115-ФЗ может занимать много времени, поэтому банки будут заранее предупреждать клиентов о возможных ограничениях и причинах блокировок счетов.

В Госдуму внесли законопроект с изменениями в ст. 4 федерального закона 115-ФЗ. Согласно документу, финансовые организации должны информировать своих клиентов о возможных рисках, а также объяснять, почему проверка операций может проходить длительное время.

Из-за сложностей в понимании антиотмывочного законодательства предприниматели обвиняют банки в незаконных требованиях, которые могут поставить под угрозу существование бизнеса.

«Законопроектом предлагается установить при информировании клиентов о принятых мерах обязанность одновременного уведомления о причинах принятия в их отношении ограничительных мер, а также предоставления перечня информации, необходимой для контрольных мероприятий и последующего снятия таких мер», — сказано в пояснительной записке.

Также депутаты предлагают сообщать клиентам о причинах отказа в отмене принятых мер — для ускорения процесса снятия ограничений.