Банки будут информировать клиентов о рисках по антиотмывочному законодательству

В Госдуму внесли законопроект с изменениями в ст. 4 федерального закона 115-ФЗ. Согласно документу, финансовые организации должны информировать своих клиентов о возможных рисках, а также объяснять, почему проверка операций может проходить длительное время.
Из-за сложностей в понимании антиотмывочного законодательства предприниматели обвиняют банки в незаконных требованиях, которые могут поставить под угрозу существование бизнеса.
«Законопроектом предлагается установить при информировании клиентов о принятых мерах обязанность одновременного уведомления о причинах принятия в их отношении ограничительных мер, а также предоставления перечня информации, необходимой для контрольных мероприятий и последующего снятия таких мер», — сказано в пояснительной записке.
Также депутаты предлагают сообщать клиентам о причинах отказа в отмене принятых мер — для ускорения процесса снятия ограничений.
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