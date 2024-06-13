Для лиц, сдавших нормы ГТО, введут стандартный вычет в размере 500 рублей

На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект № 639663-8 с поправками в НК, в том числе по НДФЛ.

Право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 500 рублей имеют категории налогоплательщиков, перечисленные в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 НК.

Размер вычета в 500 рублей в месяц означает, что эта сумма не облагается НДФЛ. Сам налог ежемесячно уменьшается лишь на 65 рублей (500 рублей х 13 %).

Предполагается, что теперь это будет касаться и лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне», соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия, а также на лиц, подтвердивших полученный знак отличия.

Про этот вычет мы рассказывали тут.

Вычет будет предоставляться с 1 января года, в котором произошло награждение знаком отличия или его подтверждение, в течение года при условии прохождения диспансеризации.

Стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей предоставляется налоговым агентом за каждый месяц года.

Ограничений по сумме годового дохода нет.

Вычет в размере 500 рублей предоставляет налоговый агент, который выплачивает налогоплательщику доход, облагаемый по основной ставке НДФЛ. Если человек получает доходы от нескольких налоговых агентов, то он должен выбрать одного из них, который и будет предоставлять ему вычет.

Вычет 500 рублей может предоставляться наряду со стандартным вычетом на ребенка, а также с имущественными и социальными вычетами.

Как пишут «Ведомости», плановая дата рассмотрения Госдумой законопроекта в первом чтении 20 июня 2024 года. В процессе рассмотрения какие-то параметры точно изменятся.