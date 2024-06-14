Как считать НДФЛ с продажи квартиры, подаренной чужим человеком

Если квартиру подарил чужой (не близкородственный) человек, и ее решили продать до того, как прошло 5 лет с момента дарения, будет облагаемый НДФЛ доход.
Об этом сообщает Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-04-05/28477.
Вместе с тем базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы. При дарении в качестве расходов применяется стоимость квартиры, с которой был уплачен налог при дарении.
Поясним: при получении в дар квартиры от чужого человека надо заплатить НДФЛ от кадастровой стоимости. Потом при продаже этой квартиры доход можно уменьшить на кадастровую стоимость, с которой ранее был уплачен НДФЛ.
Начать дискуссию