Как считать НДФЛ с продажи квартиры, подаренной чужим человеком

Минимальный срок владения для целей НДФЛ с продажи подаренной квартиры 3 года, если дарителем был близкий родственник или член семьи. Но 5 лет, если даритель – не близкий родственник.

Если квартиру подарил чужой (не близкородственный) человек, и ее решили продать до того, как прошло 5 лет с момента дарения, будет облагаемый НДФЛ доход.

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-04-05/28477.

Вместе с тем базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы. При дарении в качестве расходов применяется стоимость квартиры, с которой был уплачен налог при дарении.

Поясним: при получении в дар квартиры от чужого человека надо заплатить НДФЛ от кадастровой стоимости. Потом при продаже этой квартиры доход можно уменьшить на кадастровую стоимость, с которой ранее был уплачен НДФЛ.