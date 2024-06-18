Минздрав расширит список профессиональных заболеваний

На портале нормативных актов проявился проект приказа Минздрава, которым в список профессиональных заболеваний предлагается включить злокачественные опухли.
Министерство собирается добавить в действующий перечень 43 фактора, которые ведут к заболеванию раком. В частности — солнечное излучение, сажа, древесная пыль, выхлопы и дизельное топливо.
Профессиональным заболеванием считается хроническая или острая болезнь сотрудника, вызванная работой на вредном производстве. Негативные факторы приводят к утрате трудоспособности.
«По результатам спецоценки для работодателей устанавливается тариф страховых взносов. Теперь у них будет новый стимул улучшать условия труда»,— сказал председатель исполкома Конфедерации труда Игорь Ковальчук.
Новые правила вступят в силу 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 марта 2031 года.
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