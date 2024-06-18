Уже более 54 регионов и 30 губернаторов одобрили законопроект о регулировании маркетплейсов

Законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, инициированный депутатом Владимиром Гутеневым и сенатором Андреем Кутеповым, получил широкое одобрение на уровне регионов.
Более полусотни субъектов РФ поддержали его: парламенты 54 регионов направили положительные отзывы в комитет Госдумы по промышленности и торговле и председателю ГД Вячеславу Володину. Они подчеркнули необходимость введения четких нормативных рамок для деятельности цифровых торговых площадок. В частности, положительную оценку документу дали парламенты Тамбовской, Курской, Самарской, Пензенской, Белгородской областей.
Помимо региональных парламентов, законопроект лично поддержали 30 губернаторов: Приморского края — Олег Кожемяко, Нижегородской области — Глеб Никитин, Астраханской области — Игорь Бабушкин, Новгородской области — Андрей Никитин и другие. Об этом сообщает LENTA.RU.
Законопроект направлен на защиту прав потребителей и комплексное регулирование отношений маркетплейсов и всех остальных участников отрасли. Он регламентирует договоры цифровых платформ с селлерами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), на частое изменений которых поступает большое количество жалоб.
Планируется, что Госдума рассмотрит его в самое ближайшее время.
Ранее мы сообщали, что правительство готовит отдельный закон для маркетплейсов.
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