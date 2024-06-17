🚦 Работодатель не вправе тестировать водителя на знание ПДД

Даже если сотрудник на должности водителя постоянно нарушает правила дорожного движения, за что на компанию приходят штрафы, работодатель не может его экзаменовать на предмет знания ПДД.

Такое разъяснение дает Роструд.

Вместе с тем можно привлечь такого работника к дисциплинарной ответственности за нарушение ПДД, если соблюдение данных правил непосредственно связано с его работой.

Также работодатель вправе удерживать с работника уплаченные в связи с нарушением им правил дорожного движения штрафы, в размере, не превышающем среднего месячного заработка работника.

А вы удерживаете с водителей штрафы за нарушение ПДД? Анонимный опрос Да, удерживаем с зарплаты Нет, компания оплачивает эти штрафы и ничего не удерживает с сотрудника Наши водители никогда не нарушают ПДД У нас в компании нет водителей Проголосовали 2 человека

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