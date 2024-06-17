🚦 Работодатель не вправе тестировать водителя на знание ПДД

Такое разъяснение дает Роструд.
Вместе с тем можно привлечь такого работника к дисциплинарной ответственности за нарушение ПДД, если соблюдение данных правил непосредственно связано с его работой.
Также работодатель вправе удерживать с работника уплаченные в связи с нарушением им правил дорожного движения штрафы, в размере, не превышающем среднего месячного заработка работника.
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Комментарии1
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