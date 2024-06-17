Во время ПМЭФ рестораны Санкт-Петербурга увеличили продажи на 31%

По сравнению с экономическим форумом 2023 года, в этом году обороты туристического бизнеса выросли примерно на 30%, а средние чеки общепита и отелей подскочили на 9-20%.

Петербургский международный экономический форум принес не только множество контрактов участникам, но и прибыль ресторанному и гостиничному бизнесу. За время проведения ПМЭФ рестораны подняли продажи на 31%, а отели — на 43%.

Средний чек в заведениях общественного питания с 5 по 8 июня вырос на 13%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Чек Индекса».

«На фоне рекордного количества участников ПМЭФ-2024, а также роста потребительской уверенности, увеличения туристического трафика, продажи в секторе гостинично-ресторанного бизнеса заметно выросли», — сказано в исследовании.

Средний чек гостиниц, домов отдыха и отелей составил больше 23,5 тыс. рублей, что на 12% больше, чем в 2023 году. Туристические агентства заработали на 26% больше, средняя стоимость их услуг подскочила на 16%.

В работе форума в 2024 гожу участвовало рекордное число человек — больше 8 тыс. представителей бизнеса, которые подписали 1073 соглашений на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей.