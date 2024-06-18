Счетная палата проведет оценку режима для самозанятых

Самозанятых просят пройти анонимный опрос в приложении «Мой налог», чтобы оценить эффективность этого специального налогового режима и улучшить его.

В приложении «Мой налог» самозанятыми предлагают пройти анонимный опрос, чтобы Счетная палата могла узнать, довольны ли плательщики налога на профессиональный доход (НПД) условиями этого режима налогообложения.

«Результаты будут использованы для улучшения режима налога на профессиональный доход», — говорится в опросе.

У самозанятых уточняют, согласны ли они с налоговыми ставками 6% при работе с юрлицами и 4% — с физлицами. Хватает им ли установленного лимита по доходам в пределах 2,4 млн рублей в год, а также стоит ли расширить виды деятельности, по которым может приняться НПД.

«В рамках указанного мероприятия Счетной палатой организовано проведение социологического исследования, цель которого — получение обратной связи от плательщиков налога на профессиональный доход», — сказали аудиторы.

Кроме того, у самозанятых уточнили, какие проблемы есть в работе режима НПД и что они хотели бы изменить, чтобы улучшить эту систему.

По данным на апрель 2024 года число самозанятых превысило 10 млн человек. Специальный налоговый режим действует с 2019 года.