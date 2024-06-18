Мошенники пугают жертв просрочкой по ипотеке

Клиентов с ипотекой убеждают в том, что у них появилась просрочка платежей, а также просят назвать код из СМС.

ВТБ обнаружил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами. Клиентам звонят и сообщают о том, что у них возникла просрочку и нужно срочно урегулировать проблему. Для этого просят предоставить данные СНИЛС и сообщить код из СМС.

Полученную информацию злоумышленники используют для получения доступа к порталу Госуслуг, а также для оформления кредитов.

«В новой схеме речь идет о выплатах по ипотеке, к которым люди обычно относятся очень ответственно. Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит», — сказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ собирается запустить комплексную программу защиты клиентов от мошенников, которая позволит выявить, общался ли человек с мошенниками, и передать эту информацию специалистам банка.