Мошенники пугают жертв просрочкой по ипотеке

ВТБ обнаружил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами. Клиентам звонят и сообщают о том, что у них возникла просрочку и нужно срочно урегулировать проблему. Для этого просят предоставить данные СНИЛС и сообщить код из СМС.
Полученную информацию злоумышленники используют для получения доступа к порталу Госуслуг, а также для оформления кредитов.
«В новой схеме речь идет о выплатах по ипотеке, к которым люди обычно относятся очень ответственно. Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит», — сказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
ВТБ собирается запустить комплексную программу защиты клиентов от мошенников, которая позволит выявить, общался ли человек с мошенниками, и передать эту информацию специалистам банка.
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