Силовики задержали двух начальников УФНС

В Ростовской области ФСБ задержала налоговиков по уголовным делам за дачу взятки.

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали руководителя ФНС по Ростовской области Андрея Мосиенко и начальника межрайонной ИФНС №25 Тиграна Додохяна. Против налоговиков возбудили уголовные дела за дачу взятки.

Сначала прошли обыски у супруги ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого. В ходе мероприятий нашли конверты с деньгами от сотрудников ФНС. Ректора подозревают в даче взятки в 1,5 млн рублей за диссертацию своей супруги, которую она не писала. Об этом пишет портал donnews.ru.

Андрей Мосиенко стал главой управления ФНС по Ростовской области в феврале 2020 года. Приказ о его назначении подписал глава Минфина Антон Силуанов.