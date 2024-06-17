Бухгалтеры считают, что НДС на УСН – это просто скрытое увеличение налога

«Разве 5% или 7% без права на вычет – это НДС?», – задаются вопросом бухгалтеры.

Обсуждение будущих поправок в НК по НДС при УСН идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги считают, что такие пониженные ставки НДС при УСН – это аналог налога с продаж.

Введение НДС позволит завести операции по УСН в АСК-НДС и сделки упрощенцев попадут под зоркое око ФНС, рассуждают бухгалтеры.

Как изменится налоговая нагрузка при УСН, смотрите в нашей таблице.

УСН 15%, выручка за год 200 млн руб., расходы – 150 млн руб., ставка НДС 5% без права на вычет.