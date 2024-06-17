Бухгалтеры считают, что НДС на УСН – это просто скрытое увеличение налога

Обсуждение будущих поправок в НК по НДС при УСН идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги считают, что такие пониженные ставки НДС при УСН – это аналог налога с продаж.
Введение НДС позволит завести операции по УСН в АСК-НДС и сделки упрощенцев попадут под зоркое око ФНС, рассуждают бухгалтеры.
Как изменится налоговая нагрузка при УСН, смотрите в нашей таблице.
УСН 15%, выручка за год 200 млн руб., расходы – 150 млн руб., ставка НДС 5% без права на вычет.
2024 год
2025 год
Налог по УСН
(200 млн – 150 млн) х 15% = 7 500 000
((200 млн/1,05) – 150 млн) х 15% = 6 071 429
НДС
–
200 млн /1,05 х 5% = 9 523 810
Итого
7 500 000
15 595 239
Комментарии5
Добрый день! Если проводить аналогию, то сначала НДС, а потом налог по УСН с суммы уже без НДС. И разве не с суммы, превышающей 60 млн? По-моему паника началась раньше, чем нужно.
Как это выглядит "без права на вычет"? Если пришел аванс 5% плати, а потом через квартал отгрузка тоже 5% плати, а НДС с аванса к вычету не принимается? Так?
А что - есть альтернативное мнение? Хотелось бы услышать того математика, который докажет, что 2+2 =1
Нам ещё предстоит услышать, что всё это затеяно для нашей пользы, просто мы, твари неблагодарные, никак не можем оценить усилий по нашему облагодетельствованию.