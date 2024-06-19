Как оформить отсутствие на работе сотрудника, у которого дома прорвало трубу + опрос

Бывают случаи, когда сотрудник по каким-то причинам не может выйти на работу и сообщает об этом в день невыхода. Например, может быть форс-мажор – дома прорвало трубу и т. д. Если в компании принят кадровый ЭДО, оформить отпуск без содержания задним числом нельзя.

Как оформить такую ситуацию, пояснил Роструд.

Нормами действующего законодательства и правилами ведения кадровой документации не предусмотрено издание приказа текущей датой о свершившемся предоставлении отпуска задним числом.

Отсутствие на работе по уважительной причине можно оформить так:

Работник пишет объяснение о причине отсутствия. Потом работодатель издает приказ в произвольной форме — о признании данной причины уважительной и признании отсутствия работника по уважительной причине без оплаты.

А как у вас на работе оформляют отсутствия сотрудников по форс-мажорным причинам? Анонимный опрос Никак. Просто оплачивают как рабочий день Оформляем отпуск без содержания задним числом Этот день сотрудник потом отрабатывает в отпуске или в выходной Ставим прогул У нас сотрудники никогда не пропускают работу по таким причинам Проголосовали 8 человек

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