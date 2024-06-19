Как оформить отсутствие на работе сотрудника, у которого дома прорвало трубу + опрос

Как оформить такую ситуацию, пояснил Роструд.
Нормами действующего законодательства и правилами ведения кадровой документации не предусмотрено издание приказа текущей датой о свершившемся предоставлении отпуска задним числом.
Отсутствие на работе по уважительной причине можно оформить так:
Работник пишет объяснение о причине отсутствия.
Потом работодатель издает приказ в произвольной форме — о признании данной причины уважительной и признании отсутствия работника по уважительной причине без оплаты.
А как у вас на работе оформляют отсутствия сотрудников по форс-мажорным причинам?
Анонимный опрос
Как выйти даже из самых трудных рабочих ситуаций, расскажем на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».
Вы научитесь вести кадровый учет, увольнять и принимать сотрудников, заполнять трудовые книжки, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Сейчас записаться на курс можно со скидкой за 8 900 рублей вместо
32 890 рублей.
Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ.
Начать дискуссию