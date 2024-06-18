Входящий НДС по счету-фактуре идет на вычет

Порядок отнесения входящего НДС на расходы для налога на прибыль прописан в статье 170 НК. В иных случаях брать в расходы входящий НДС нельзя.

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.05.2024 № 03-03-06/1/46433.

В частности, НДС идет в расходы, когда покупка товаров, работ, услуг осуществляется за счет бюджетных субсидий.

Если товары используются в необлагаемых операциях, то входящий НДС по ним включается в их стоимость.

В других ситуациях в общем случае НДС по товарам идет на вычет на основании счетов-фактур после принятия их на учет.

Как НДС учитывают в расходах по налогу на прибыль, Минфин разъяснял в письме от 23.04.2024 № 03-03-06/1/37822.

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