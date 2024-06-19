Следственный комитет начал уголовное дело из-за недостоверного заявления о банкротстве СБП Биржи

Главное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту манипулирования на торгах акциями СБП Биржи. К обвалу котировок привело недостоверное заявление в суд о признании торговой площадки банкротом. Сама биржа подобных документов не подавала.
В результате подлога акции площадки упали в цене на 35% в ноябре 2023 года. Об этом пишет РБК.
«Дело было возбуждено в конце мая 2024 года по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ. Это манипулирование рынком. Это такая специальная статья, которая Уголовным кодексом предусмотрена для манипулятивных действий на организованных торгах», — сказал собеседник издания.
Пока что не известно о наличии конкретного подозреваемого или круга лиц, которые могли бы получить выгоду. По предварительной оценке, ущерб составил больше 15 млн рублей.
«Уголовная ответственность за манипулирование рынком введена с 2010 года. Однако первый приговор по данной статье вынесен только в 2019 году. С 2019 года в суды Российской Федерации по данной статье поступило менее десяти уголовных дел», — сообщила адвокат коллегии Pen&Paper Алена Гришкова.
27 ноября 2023 года мы писали, что в арбитражном суде зарегистрировали заявление от СБП Биржи о банкротстве. Торговая площадка оперативно опровергла эту информацию.
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