Следственный комитет начал уголовное дело из-за недостоверного заявления о банкротстве СБП Биржи

Дело завели по факту манипулирования на торгах акциями. За все время по этой статье суды разобрали меньше 10 уголовных дел.

Главное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту манипулирования на торгах акциями СБП Биржи. К обвалу котировок привело недостоверное заявление в суд о признании торговой площадки банкротом. Сама биржа подобных документов не подавала.

В результате подлога акции площадки упали в цене на 35% в ноябре 2023 года. Об этом пишет РБК.

«Дело было возбуждено в конце мая 2024 года по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ. Это манипулирование рынком. Это такая специальная статья, которая Уголовным кодексом предусмотрена для манипулятивных действий на организованных торгах», — сказал собеседник издания.

Пока что не известно о наличии конкретного подозреваемого или круга лиц, которые могли бы получить выгоду. По предварительной оценке, ущерб составил больше 15 млн рублей.

«Уголовная ответственность за манипулирование рынком введена с 2010 года. Однако первый приговор по данной статье вынесен только в 2019 году. С 2019 года в суды Российской Федерации по данной статье поступило менее десяти уголовных дел», — сообщила адвокат коллегии Pen&Paper Алена Гришкова.

27 ноября 2023 года мы писали, что в арбитражном суде зарегистрировали заявление от СБП Биржи о банкротстве. Торговая площадка оперативно опровергла эту информацию.