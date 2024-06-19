Верховный суд: представители не могут получать выплаты по исполнительным листам

Суды имеют право отказать взыскателю в возбуждении исполнительного производства, если не будут указаны реквизиты счета в российском банке.

Иностранцы могут получать деньги по исполнительным листам только на собственный счет в российском банке. Верховный суд запретил переводить присужденные суммы взыскания на счета иностранных представителей в РФ.

«Указание в Законе об исполнительном производстве на банковский счет взыскателя не допускает иного истолкования такой нормы, поэтому реквизиты банковского счета взыскателя, открытого в российской кредитной организации, или его казначейского счета не могут быть заменены на соответствующий счет представителя взыскателя», — сказано в решении ВС.

Также в Верховном суде напомнили, что с 9 января 2023 года стало общеобязательным требование указывать реквизиты банковского счета взыскателя, открытого в российском банке. В противном случае суды в праве отказать в возбуждении исполнительного производства.