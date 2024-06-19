Для владельцев «резиновых квартир» хотят ввести уголовную ответственность

Депутаты во главе с Сергеем Мироновым (фракция СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, который вводит уголовную ответственность за содействие в нелегальном оформлении российского гражданства мигрантами.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в незаконной схеме оформления гражданства РФ участвуют не только коррумпированные чиновники, но и обычные граждане, предлагающие мигрантам фиктивную регистрацию за вознаграждение.

Подпадающие под законопроект действия выражаются в сознательном создании условий для иностранных граждан или лиц без гражданства для незаконного получения российского паспорта.

Нарушителей будут привлекать к ответственности независимо от того, достигли ли иностранцы своей цели, были ли они ранее осуждены или находятся в России.

Депутаты предлагают квалифицировать такое поведение как оконченное преступление «с момента умышленного создания виновным лицом условий».

За помощь мигрантам в нелегальном получении российского гражданства грозит лишение свободы на срок до 5 лет с возможным дополнительным ограничением свободы на 2 года. Если деяния совершены группой лиц, организованной группой или чиновником, использующим служебное положение, — до 7 лет и штраф до 500 000 рублей. Такое же наказание для тех, кто совершил преступление с целью последующего совершения других преступлений в РФ.

Сегодня же Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделит полицию полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы РФ иностранцев и лиц без гражданства.