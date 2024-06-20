Тройной средний заработок при увольнении не облагается НДФЛ

Все виды компенсационных выплат, установленных законодательством (в пределах норм), связанных с увольнением работников, не облагаются НДФЛ по п. 1 ст. 217 НК.

Но есть лимит – трехкратный размер среднего месячного заработка (для Крайнего Севера – шестикратный).

Об этом сообщает Минфин в письме от 04.06.2024 № 03-04-06/51659.

Вместе с тем посчитать этот средний заработок можно по-разному:

СДЗ × среднемесячное количество рабочих дней × 3;

СДЗ × количество рабочих дней в первом месяце после увольнения × 3;

СДЗ × количество рабочих дней в трех месяцах после увольнения.

Какой расчет следует применять, Минфин не ответил, так как это не в его компетенции.

Между тем, как считать этот средний заработок, пояснял Роструд в письме от 29.05.2024 № ПГ/10195-6-1: СДЗ умножают на количество дней в периоде, подлежащем оплате.

Рассчитывать зарплату, компенсации, пособия и другие выплаты сотрудникам без ошибок — научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Сейчас купить курс можно по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» на 112 ак. часов. Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!