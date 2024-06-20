Тройной средний заработок при увольнении не облагается НДФЛ

Но есть лимит – трехкратный размер среднего месячного заработка (для Крайнего Севера – шестикратный).
Об этом сообщает Минфин в письме от 04.06.2024 № 03-04-06/51659.
Вместе с тем посчитать этот средний заработок можно по-разному:
СДЗ × среднемесячное количество рабочих дней × 3;
СДЗ × количество рабочих дней в первом месяце после увольнения × 3;
СДЗ × количество рабочих дней в трех месяцах после увольнения.
Какой расчет следует применять, Минфин не ответил, так как это не в его компетенции.
Между тем, как считать этот средний заработок, пояснял Роструд в письме от 29.05.2024 № ПГ/10195-6-1: СДЗ умножают на количество дней в периоде, подлежащем оплате.
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