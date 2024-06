Дочерние банки Китая на 58% увеличили кредитование в России

С 1 января по 1 июня 2024 года «дочки» китайских финансовых организаций выдали на 58% больше межбанковских кредитов. Только за май объем такого кредитования вырос на 32,3%.

Кредитный портфель Бэнк оф Чайна («дочка» Bank of China) с начала года увеличился на 66% — до 223 млрд рублей. Чайна Констракшн Банк («дочка» China Construction Bank) нарастил объем межбанковских кредитов на 112%, а межбанковские кредиты банка АйСиБиСи («дочка» Industrial and Commercial Bank of China Limited) в мае выросли на 117% — до 80 млрд рублей.

Сейчас в РФ растет спрос на валюту КНР, поскольку она заменяет такие «токсичные» валюты как доллар и евро.

Межбанковские кредиты — быстрая форма финансирования. Расчеты между банками проходят в автоматическом режиме, если партнеры поддерживают корреспондентские отношения. Если не прибегать к такому кредитованию, получить юани российские банки смогут только через займы у Центробанка.

Банки Китая не могут попасть под вторичные санкции из-за выдачи межбанковских кредитов в России. Однако риск появляется, если банк-заемщик начнет использовать полученные средства для работы с клиентами из санкционных списков, которые связаны с военной промышленностью.

Как считает старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Евгений Коновалов, эту связь будет сложно доказать, поэтому риски минимальны.