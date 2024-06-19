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УСН

При УСН в текущем году нельзя отражать расходы прошлого года

Налоговые инспекторы сравнили расходы из декларации по УСН и движения по расчетному счету и потребовали пояснения. Выяснилось, что в декларацию за 2023 год бухгалтер включила расходы 2022 года.

В такой ситуации оказалась подписчица нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

В 2022 году компания не стала учитывать все расходы, чтобы налоговая база была на уровне среднеотраслевых показателей.

Но это не повод в текущем году принимать расходы прошлого года, подсказывают коллеги.

Порядок признания расходов описан в статье 346.17 НК.

Расходами признаются затраты после их фактической оплаты. Но есть особенности для некоторых видов затрат. Например, товары идут в расходы только после того, как они реализованы.

Что касается услуг, то они идут в расходы, когда оказаны и оплачены.

По материалам есть два условия: поступление и оплата. Хотя на практике иногда соблюдают еще одно, третье условие: материалы списаны. Как показал наш опрос, так делают 47% бухгалтеров.

Если расходы текущего года превышают доходы, то образуется убыток, который можно учесть в следующем году.

Таким образом, расходы текущего года фактически будут уменьшать доходы следующего года, но не в виде расходов, а в виде убытка. Его можно учесть лишь при расчете налога за год. При расчете авансов этот показатель не учитывается.

Учет убытка и минимального налога по УСН мы разбирали здесь.

Вместе с тем по п. 1 ст. 54 НК в случае невозможности определения периода совершения ошибок перерасчет налоговой базы производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки.

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Комментарии

1
  • Stama

    Вместе с тем по п. 1 ст. 54 НК в

    ссылка у вас стоит не туда - на 54.1.

    И в п. 1 с. 54 есть еще и другое подходящее правило: "Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

    Что как раз, по-видимому, и произошло, когда бух не учла расходы в прошлом периоде.

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