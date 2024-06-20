Wildberries объединяется с оператором наружной рекламы Russ

Маркетплейс Wildberries объявил об объединении с российским оператором наружной рекламы Группой Russ.
«Цель объединения — создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия», — сказано в телеграм-канале маркетплейса.
Новая цифровая платформа позволит представителям малого и среднего бизнеса пользоваться уникальными инструментами для продвижения своих товаров, а также даст возможность нарастить экспорт продукции.
География проекта охватит больше 5,8 млрд человек, которые проживают на территории РФ, в странах бывшего СНГ, в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Китае.
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