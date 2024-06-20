Курс доллара в обменниках упал ниже 87 рублей

Банки продают наличные доллары за 87 рублей. Такой курс установили в Ак Барсе и Райффайзенбанке.

Некоторые банки снизили курс на покупку наличных долларов до 87 рублей.

Дешевле всего наличные доллары можно купить в отделениях банка Ак Барс и Райффайзенбанка. Курсы иностранных валют упали после того, как на Мосбирже начал падать юань. Об этом пишет РБК.

По данным сайта Московской биржи, сейчас китайская валюта стоит 11,23 рубля.

Вчера мы писали, что ЦБ на 19 июня более чем на 2 рубля понизил официальные курсы доллара и евро. Регулятор установил курс доллара на уровне 84,04 рубля, а евро — 93,29 рубля.