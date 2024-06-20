Банки-банкроты станут быстрее рассчитываться с кредиторами

Комитет Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил к рассмотрению во втором чтении законопроект об ускорении расчетов с кредиторами банков-банкротов за счет отступного.

Один из авторов законопроекта — председатель комитета Сергей Гаврилов — предложил расширить использование отступного для погашения требований кредитора при банкротстве кредитных организаций.

Это ускорит процедуру банкротства и финансового оздоровления под управлением Агентства по страхованию вкладов, обеспечив при этом права кредиторов. Отступное будет формироваться за счет имущества, которое не продано в ходе торгов.