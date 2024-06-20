Банки-банкроты станут быстрее рассчитываться с кредиторами

Один из авторов законопроекта — председатель комитета Сергей Гаврилов — предложил расширить использование отступного для погашения требований кредитора при банкротстве кредитных организаций.
Это ускорит процедуру банкротства и финансового оздоровления под управлением Агентства по страхованию вкладов, обеспечив при этом права кредиторов. Отступное будет формироваться за счет имущества, которое не продано в ходе торгов.
«Предлагаем расширить круг лиц, требования которых могут быть погашены отступным, — в него войдут кредиторы первой очереди. 90% требований первой очереди составляют требования Агентства по страхованию вкладов по выплаченному страховому возмещению. Интересы кредиторов будут удовлетворены в том числе за счет средств, быстрее взыскиваемых в рамках привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц банка-банкрота. Предусмотренные законопроектом изменения ускорят процесс привлечения к субсидиарной ответственности данных лиц в среднем на сумму более чем 700 млрд рублей», — пояснил Гаврилов.
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