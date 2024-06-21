Собственникам сносимых помещений предоставят жилье, их круг расширят

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Минстрой подготовил законопроект о поддержке малоимущих собственников приватизированного жилья, которое было изъято по причине сноса или реконструкции. Таким владельцам будут предоставлять жилье из муниципального жилищного фонда.

При этом размер возмещения за изъятую недвижимость будет уменьшен в соответствии с долей, которая полагается семье в муниципальном жилье. Проект подготовили по поручению зампреда правительства Марата Хуснуллина.

«Проект закона Министерства строительства закрепляет право таких граждан на получение нового жилья из муниципального фонда в случае сноса, если они признаны малоимущими и нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом сумма возмещения собственнику будет уменьшена, учитывая долю бывшего члена семьи в имуществе», — сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Проблема с жилищными правами возникает, когда в изымаемой квартире проживает не только собственник, но и бывшие члены семьи. Сейчас закон никак не защищает права последних, поэтому это собираются исправить. Новый проект позволит удовлетворить потребность малоимущих в жилье.

Чаплин предупредил, что при таком подходе возможны махинации. Например, в попытке получить жилье от государства будут заключать фиктивные браки.

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