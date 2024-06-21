Статус учредителя не мешает физлицу быть самозанятым. Но потом есть ограничения

Физическое лицо, которое имеет статус ИП и является учредителем-директором ООО, может еще зарегистрироваться и как самозанятый.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Статус учредителя не мешает быть физлицу самозанятым. При этом самозанятый не может оказывать услуги/работы/продавать товары ООО, где он является директором — подп. 8 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Индивидуальный предприниматель может стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход. Если до момента перехода на НПД ИП применял УСН или ЕСХН, то в течение месяца после постановки на учет в качестве плательщика НПД ему нужно направить в налоговый орган уведомление о прекращении применения этих режимов налогообложения.

При этом ИП на НПД не может вести ряд видов деятельности + еще ряд ограничений. Они перечислены в п. 2 ст. 4 закона 422-ФЗ. Например, перепродавать товары как бизнес, иметь работников, вести предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских.

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