Бухгалтеры выбрали лучший сервис для сдачи отчетов

Специалисты по бухгалтерской и налоговой отчетности чаще всего пользуются сервисом от «Контура». О плюсах и минусах каждой системы также рассказали.

«Клерк» запустил голосование для бухгалтеров, каким сервисом для сдачи отчетности они пользуются.

Больше всего голосов набрал «Контур», на втором месте СБИС, а третье место у сервиса 1С:Отчетность.

В телеграм-канале КУБ читатели и активные комментаторы поделились своим мнением о популярных сервисах.

«У меня Контур, очень довольна. Каждый этап отчетности виден, приходи смс или отбивка на почту», — пишет подписчица.

Также бухгалтеры рекомендуют организациям, которые работают с агентским НДС, пользоваться «Контуром», который позволяет выгрузить книги в Excel и проверить коды. Например, 41/42.

«У меня знакомые, которые через 1с отправляют вечно плюются, как говорится, хотели сэкономить», — поделился бухгалтер.

Те, кто работает в 1С, считают удобным сервис 1С:Отчетность — вся нужная информация находится в одной программе, где удобно проводить и сверку с ИФНС, и отчеты отправлять, и отвечать на требования.

Бухгалтеры ценят СБИС за оперативность, поскольку требования сначала приходят в этот сервис, а потом уже «долетают» в 1С. В этом сервисе удобнее работать с ФСС ЭДО, проверить больничные, запросы и письма.