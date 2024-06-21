Мошенники шантажируют россиян приостановкой пенсионных выплат

Злоумышленники представляются работниками Социального фонда и просят прислать личные документы, чтобы подтвердить трудовой стаж для получения пенсии.

Социальный фонд предупредил о новом виде мошенничества: злоумышленники звонят на мобильные телефоны и сообщают, что людям не хватает стажа для получения пенсии. Если период работы не подтвердить, то социальные выплаты будут приостановлены.

Затем жертвам предлагают записаться в МФЦ для предоставления нужных документов. Запись нужно подтвердить, прислав личные документы и сообщив код из СМС.

«Если вы столкнулись с такой ситуацией, знайте – вы разговариваете с мошенниками (…) Работники Социального фонда не обходят дома с предложениями для пенсионеров. Фонд оказывает услуги бесплатно в своих клиентских службах и МФЦ или онлайн через портал Госуслуг», — сказано на сайте ведомства.

Также Соцфонд предупреждает, что никогда нельзя сообщать по телефону свои паспортные данные, номер банковской карты и СМС-коды.