Получите инструкцию по настройке и автоматизации управленческого учета уже сегодня!

Автоматизируйте управленческий учет в компании, уменьшите трудоемкость работ, помогите бизнесу и повысьте свою ценность как специалиста.

Большинство компаний при настройке управленческого учета сталкивается с проблемой автоматизации процесса. Как это можно сделать, с помощью каких сервисов, что необходимо учесть и что нужно руководителю представить, расскажем на вебинаре «Инструкция по настройке и автоматизации управленческого учета: 10 шагов». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

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На вебинаре:

Расскажем, как это делается с самого начала и до момента презентации отчетности собственнику.

Покажем основные этапы процесса автоматизации управленческого учета, которые позволяют показать собственнику результат этой работы.

Разберем, как правильно сформировать ожидания клиента от автоматизации управленческого учета.

Опишем плюсы и минусы ПО, которое подходит для автоматизации управленческого учета.

Подскажем — что делать после автоматизации, когда кажется, что работы теперь мало.

Бонус от спикера: получите пошаговую инструкцию по автоматизации управленческого учета.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!