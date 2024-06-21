Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДФЛ

Ставки НДФЛ вырастут для всех людей с доходами от 200 тысяч рублей в месяц и будут варьироваться в зависимости от уровня доходов.

Так, ставка для людей с доходом от 2,4 до 5 миллионов рублей в год будет увеличена до 15%, от 5 до 20 миллионов — до 18%, от 20 до 50 миллионов — до 20%, более 50 миллионов — до 22%.

Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. По оценке Минфина, изменение шкалы затронет около двух миллионов человек.

Налоговая реформа также предусматривает ряд других изменений, в том числе повышение ставки налога на прибыль компаний с 20% до 25% и введение 5-процентного налога на прибыль для IT-компаний в 2025-2027 годах.