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Трудовое право

Сотрудника, который вышел из тюрьмы, нельзя уволить

Есть норма ТК (п. 4 ч. 1 ст. 83) об увольнении по независящей от сторон причине – осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу. Но если не уволили сразу, то после отбывания наказания уволить уже нельзя.

Роструд разобрал ситуацию: сотрудника компании осудили, но работодателю он об этом не сказал. В итоге сотрудник на работу не ходил (потому что был в заключении), в табеле ему ставили неявки по невыясненной причине. Где он, работодатель не знал.

Затем сотрудник вышел из мест заключения и потребовал допустить его до работы.

Работодатель хотел бы уволить его. Но нельзя, заявляет Роструд.

По ст. 83 ТК (осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы) уволить нельзя, потому что после отбытия наказания он может продолжить работу.

Увольнение за прогул также будет неправомерным.

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Комментарии

5
  • Ирина

    сотрудника компании осудили, но работодателю он об этом не сказал. В итоге сотрудник на работу не ходил (потому что был в заключении), в табеле ему ставили неявки по невыясненной причине. Где он, работодатель не знал.

    Странная ситуация, странная компания, странный сотрудник...

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    У меня вопрос возник.

    А вообще в подобных случаях на предприятие должен какое-нить сообщение присылать? Ну не знаю.... суд, или из ФСИН, менты....

    Было у кого-нить такое, что бы работника предприятия в тюрьму сажали? Как про это на предприятиии узнавать должны?

    или реально всем фсё по фиг?

    • Александр
      Бухгалтер

      Похоже речь идет об аресте на 15 суток (возможно 30) иначе что это за работодатель.

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