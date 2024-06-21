Сотрудника, который вышел из тюрьмы, нельзя уволить

Роструд разобрал ситуацию: сотрудника компании осудили, но работодателю он об этом не сказал. В итоге сотрудник на работу не ходил (потому что был в заключении), в табеле ему ставили неявки по невыясненной причине. Где он, работодатель не знал.
Затем сотрудник вышел из мест заключения и потребовал допустить его до работы.
Работодатель хотел бы уволить его. Но нельзя, заявляет Роструд.
По ст. 83 ТК (осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы) уволить нельзя, потому что после отбытия наказания он может продолжить работу.
Увольнение за прогул также будет неправомерным.
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Комментарии5
слов нет...
одни эмоции
матные....
Странная ситуация, странная компания, странный сотрудник...
У меня вопрос возник.
А вообще в подобных случаях на предприятие должен какое-нить сообщение присылать? Ну не знаю.... суд, или из ФСИН, менты....
Было у кого-нить такое, что бы работника предприятия в тюрьму сажали? Как про это на предприятиии узнавать должны?
или реально всем фсё по фиг?
Похоже речь идет об аресте на 15 суток (возможно 30) иначе что это за работодатель.